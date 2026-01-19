جمال بيومي: التحرك المصري تجاه ملف غزة يعكس دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن استقرار مصر وقوتها الاقتصادية يعززان قدرتها على الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة ستظل طرفا رئيسيا في أي تسوية مستقبلية بالمنطقة.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التحرك المصري تجاه ملف غزة يعكس دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا أن استقبال القاهرة للجنة الوطنية لإدارة القطاع يمثل دعما للسيادة الفلسطينية ولمسار إعادة الإعمار.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدعم المصري للجنة الوطنية يهدف إلى تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، ومنع أي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية، في إطار رؤية مصرية تقوم على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وإحياء حل الدولتين.