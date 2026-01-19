أكثر من 9350 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى يناير

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم /الاثنين/، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9 آلاف و350 أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر يناير الجاري.

وأوضحت المؤسسات، استنادًا إلى المعطيات الصادرة عنها وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الأسرى 53 أسيرة، بينهن طفلتان، إضافة إلى نحو 350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني "مجدو" و"عوفر".

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3 آلاف و385 معتقلًا، فيما بلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1237 معتقلًا، منوهة بأن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة، كما أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

وأضافت: أن نحو 50% من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهم، سواء رهن الاعتقال الإداري أو ضمن فئة من يصنّفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، بحسب توصيفه.. ولفتت إلى أن المعتقلين الإداريين وحدهم يشكلون أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.