لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»

طبلية مصر في المتحف القومي للحضارة
طبلية مصر في المتحف القومي للحضارة
محمد الاسكندرانى

تحت عنوان «إحياء الماضي توثيق الحاضر من أجل المستقبل»، شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط انطلاق فعاليات الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر» لإحياء الأكلات الشعبية المصرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صادكو، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والباحثين والأثريين، إلى جانب المهتمين بالتراث الثقافي المصري.

المتحف القومي للحضارة 

واستهل الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، فعاليات الافتتاح بكلمة رحّب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة المتحف لهذه المبادرة التي حققت نجاحًا واسعًا وإقبالًا ملحوظًا خلال مواسمها السابقة.

وأكد أن مبادرة «طبلية مصر» تسلط الضوء على التراث الشعبي للمأكولات المصرية بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، وتسهم في حمايته من الاندثار، فضلًا عن دعم الترويج السياحي للمطبخ المصري من خلال ما تتضمنه من فعاليات ثقافية وورش فنية وتفاعلية متنوعة.

وأشار إلى حرص المتحف على احتضان المبادرات التي تُبرز ثراء التراث والحضارة المصرية، لما لها من دور محوري في رفع الوعي الثقافي والأثري، وتفعيل رسالة المتحف في صون وحماية الموروث الحضاري والثقافي لمصر، ودعم الجهود الوطنية التي تُوِّجت بإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدراج «الكشري المصري» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور الطيب عباس الشكر إلى جميع الجهات الداعمة والمشاركين والقائمين على المبادرة، تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية وتحقيق أهدافها الثقافية والتراثية.

من جانبها، أوضحت نشوى جابر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية بالمتحف، أن الموسم الرابع من المبادرة يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها المواسم السابقة، ويضم مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية التي تُبرز قيمة التراث الغذائي المصري، وتسهم في تعريف الجمهور بأبعاده الثقافية والحضارية، إلى جانب إتاحة تجربة معرفية تفاعلية تجمع بين المتعة والتعليم لمختلف الفئات العمرية.

كما أعربت داليا فخر، مسؤولة التسويق الواعي وتطوير المشروعات الثقافية بمؤسسة صادكو، عن اعتزازها بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكدة أهمية دعم الأنشطة المجتمعية التي تسهم في تعزيز الهوية المصرية وترسيخ مفاهيم الاستدامة في مجال التراث الغذائي.

وتضمنت فعاليات الافتتاح إقامة معرض فني بعنوان «فن أكل الشارع»، ضم مجموعة من اللوحات الفنية ومشاهد مختارة من الأفلام السينمائية المصرية التي وثّقت الأطعمة التراثية والأدوات المرتبطة بثقافة أكل الشارع، إلى جانب عرض لعرائس الماريونيت من إنتاج المدرسة الصيفية للفنون، والمستوحاة من الأفلام الكلاسيكية القديمة، في تجربة فنية مميزة جمعت بين الإبداع التراثي والبعد السينمائي.

ويشمل الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر» برنامجًا متكاملًا من الأنشطة الثقافية والتوعوية، من بينها ندوات متخصصة حول سياحة الطعام وأشهر الأكلات بالمحافظات المصرية، وورش عمل لتوثيق المأكولات الشعبية، إلى جانب ورش خارجية بالتعاون مع مدرسة «تواصل» بعزبة خيرالله لتعليم أساليب استخراج الصبغات الطبيعية من الطعام المصري.

كما تتضمن الفعاليات ورش عمل مخصصة للأطفال وذوي الهمم، للتعريف بطرق إعداد الأكلات التراثية والقصص المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على مفاهيم الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

وفي ختام اليوم، أُتيحت الفرصة للحضور وزوار المتحف لتذوق مجموعة من المأكولات التراثية المصرية، في أجواء مستوحاة من التراث الشعبي، حظيت بإعجاب وتفاعل كبيرين من الزائرين.

وتأتي مبادرة «طبلية مصر» لتؤكد الدور الثقافي والمجتمعي للمتحف القومي للحضارة المصرية بوصفه جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، ويسهم في حماية الموروث الثقافي وتعزيز الوعي بقيمته لدى الأجيال القادمة.

