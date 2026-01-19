قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
قسم التوك شو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في عام 2009 نشر في جريدة «الأهرام» انفرادًا بعنوان «المؤامرة الكبرى ضد مصر»، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من صديق قال له: «جايلي كرفتات كويسة»، وبعد نصف ساعة أرسل مندوبًا يحمل ظرفًا كبيرًا مُغلفا.

تقرير «سري للغاية»

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصدار كتاب أسرار للإعلامي أحمد موسى إنه فتح الظرف ووجد تقريرًا مكتوبًا عليه «سري للغاية»، ويحتوي على معلومات مرعبة، مضيفًا: «قعدت أشتغل وأكتب عشان أنشره يوم السبت، ومش عايز حد يعرف مصدري ولا محتواه قبل النشر، وأنا وقتها كنت مسؤول عن الملف السياسي داخل الأهرام»".

انفراد صحفي تحقق حرفيًا بعد عامين

وأضاف أنه لم يتم الإشارة إلى الموضوع في اجتماع الجمعة بالجريدة، قائلًا: «الدنيا اتقلبت، ولما الموضوع اتنشر كلمني رئيس التحرير وقتها وقال البلد كلها بتكلمني علشان الموضوع ده، وكلمني اللي بعتلي الحاجة وهو بيضحك وقال لي: عارف إيه اللي حصل»، موضحًا أن مضمون التقرير كان ما سيحدث في عام 2011 بالضبط، وأنه نُشر في 18 إبريل 2009، وأن ما نُشر هو نفسه الذي حدث، مضيفًا: «مفيش مخلوق لحد النهارده يعرف مصدري»".

 أخطر تقرير في تاريخ الأهرام

وأوضح أنه في عام 2011 تحدث مخ اللواء فؤاد علام، وكان لديه معلومات، وقال: «ونُشر تقرير تاني، لقيت تاني يوم بيكلمني عصام العريان، ولما كلمني ما قالش إزيك حتى، قال لي: أحمد موسى هحبسك أنت واللواء فؤاد علام»، مضيفًا: «قلت له: روح للنائب العام اشتكيني، وبعدها على طول ثبتت حقيقة ما نُشر في الأهرام»".
 

جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق توافق على بروتوكول استكمال مستشفى الطوارئ وصرف حافز 2000 جنيه لجميع العاملين

الفاعليات

الشباب والرياضة تطلق دورات تدريبية حرفية ضمن مبادرة علمني حرفة بالإسماعيلية

استخراج بطارية من بطن طفل فى بورسعيد

استخراج بطارية من معدة طفل 3 سنوات في 5 دقائق بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

