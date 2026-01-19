ناجي الشهابي: حزبي يحتفل بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام.. ولم أتحدث عن ثورة يناير

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أن تصريحاته السابقة حول لجنة الخمسين والدستور كانت في سياق أحداث قديمة أثناء معارضته لحكم الإخوان والولايات المتحدة، مؤكدًا أنه انتقد محاولات تقليد النظام الأمريكي بمدة رئاسة 4 سنوات.

وقال ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حزبه يحتفل بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، مؤكدا أنه لم يتحدث عن ثورة 25 يناير في مجلس الشيوخ، بل ركز على تضحيات رجال الشرطة منذ 1952 ومواجهتهم للإرهاب والاحتلال.

وتابع رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أنه كان حذرًا من ما سماه "الفوضى الخلاقة" قبل يناير 2011، معتبرًا أن أحداث الثورة كانت مخططًا لها دوليًا بدعم الإخوان.