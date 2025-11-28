عضو بالشيوخ : العمل السياسي قائم على مواقف يومية تجاه القضايا الوطنية

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن وجود المستقلين في الانتخابات كان قويًا، لكنه أوضح أن غالبية هؤلاء المستقلين كانوا في الأصل منتمين إلى أحزاب كبرى، مثل الحزب الوطني قبل ثورة يناير، وأن بعضهم تحرر من حزبه الأصلي ليترشح بشكل مستقل بسبب عدم ترشيحه من الحزب، ما يجعلهم في الواقع غير مستقلين بالكامل وفقًا للدستور.

وأشار الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الأحزاب الوطنية تلعب دورًا أساسيًا في تسهيل المشاركة السياسية، مؤكدًا أن حزب الجيل يحرص على تقديم مرشحين قريبين من الشارع ويمثلون إرادة المواطنين.



وأوضح أن الحزب يشارك بشكل مستمر في مختلف القضايا اليومية، ما يجعله حاضرًا على الأرض وفاعلًا في متابعة احتياجات المواطنين.

مواقف سياسية مستمرة

وأكد الشهابي أن الحزب يعتبر العمل السياسي قائمًا على مواقف يومية تجاه القضايا الوطنية، وأن متابعة الشارع لمواقف الأحزاب من خلال الإعلام والأنشطة الحزبية يعكس دورها الحقيقي في السياسة والمجتمع، مشددًا على أن حزب الجيل يظل الحزب الفاعل الوحيد في مصر الذي يواكب قضايا المواطنين ويعكس مواقف سياسية مستمرة وملموسة على الأرض.

