هل أوقف مبارك برامج الإعلاميين؟.. أحمد موسى يكشف حقائق لأول مرة| شاهد

نفى الإعلامي أحمد موسى بشكل قاطع ما تردد عن إيقاف الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لبرنامج «القاهرة اليوم» الذي كان يقدمه مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكداً أن هذه الأقاويل غير صحيحة تماماً.

كشف «موسى» كواليس علاقته بالرئيس الراحل خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي محمد الباز على قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصدار كتابه الجديد «أسرار».

وقال أحمد موسى، «تقابلت مع الرئيس حسني مبارك مرتين عابرتين فقط خلال فترة توليه الرئاسة، وقابلته 4 مرات بعد ذلك بعد رحيله عن الحكم».

وأشار موسى إلى أنه عرف اللواء أبو الوفا رشوان، مدير مكتب حسني مبارك، خلال عمله في برنامج القاهرة اليوم رفقة الإعلامي عمرو أديب.

إعادة بث برنامج «القاهرة اليوم»

وتحدث موسى عن أن الرئيس مبارك كان يتدخل شخصيًا لإعادة بث برنامج «القاهرة اليوم» عندما كان يحاول أي مسؤول إيقافه.

وأضاف موسى أن ما قاله عمرو أديب خلال أحداث 25 يناير 2011 بأنه حسني مبارك هو من أوقفه عن العمل «ليس صحيحًا».

يوم اغتيال معمر القذافي

وتابع قائلًا: «يوم اغتيال معمر القذافي تلقيت اتصالًا هاتفيًا مع اللواء أبو الوفا رشوان وطلب مقابلتي، وعندما قابلته وجدت أوراقًا وملفات وهو طلب مني توثيق شهادته».

وواصل قائلًا: «نشرت في الكتاب ما قاله لي اللواء أبو الوفا رشوان فيما عدا حوالي 10% ربما سأنشرهم في وقت لاحق».

ولفت موسى إلى أن الوزير أمين هويدي حاول الاتصال بالرئيس مبارك لإبلاغه حول رؤيته حول ما يدور بشأن توريث جمال مبارك قبل نشر مقال في جريدة أخبار اليوم حول رؤيته.