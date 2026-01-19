الخارجية الفرنسية: ماكرون سيرفض الانضمام إلى مجلس السلام

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيرفض دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على إعادة إعمار غزة.

وقال باسكال كونفافرو، لشبكة “CNN”: "تلقى الرئيس ماكرون دعوة، شأنه شأن غيره، وقد اتخذنا قرارًا بعدم المشاركة فيه حتى الآن".

وتلقت دول عديدة، دعوات للانضمام إلى مجلس السلام، الذي يُعد خطوة أساسية في الخطة الأمريكية المدعومة من الأمم المتحدة لنزع سلاح غزة وإعادة إعمارها؛ بعد أن دمرتها الحرب الإسرائيلية مع حماس.

ويضم المجلس- الذي يرأسه ترامب- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ولم يذكر “كونفافرو” تكلفة مليار دولار أمريكي لشغل مقعد دائم في المجلس، وذلك في معرض شرحه لأسباب رفض ماكرون للدعوة، مشيرا إلى سببين: "عند قراءة الميثاق؛ يتضح أنه لا يقتصر على غزة فقط، بينما كان القرار الذي صوّتنا عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستهدف غزة والشرق الأوسط بشكل أساسي".

وأضاف: "النقطة الثانية هي أنها تثير مخاوف بالغة الأهمية بشأن مدى توافق ميثاق الأمم المتحدة مع الواقع".

وقد لاقت هذه المخاوف صدىً لدى وزيرة الخارجية الأيرلندية، هيلين ماكنتي، التي حذّرت- أمس- من أن الهيئة التي اقترحها ترامب "ستكون لها ولاية أوسع من مجرد تنفيذ خطة السلام في غزة".