قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفرنسية: ماكرون سيرفض الانضمام إلى مجلس السلام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قسم الخارجي

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيرفض دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على إعادة إعمار غزة.

وقال باسكال كونفافرو، لشبكة “CNN”: "تلقى الرئيس ماكرون دعوة، شأنه شأن غيره، وقد اتخذنا قرارًا بعدم المشاركة فيه حتى الآن".

وتلقت دول عديدة، دعوات للانضمام إلى مجلس السلام، الذي يُعد خطوة أساسية في الخطة الأمريكية المدعومة من الأمم المتحدة لنزع سلاح غزة وإعادة إعمارها؛ بعد أن دمرتها الحرب الإسرائيلية مع حماس.

ويضم المجلس- الذي يرأسه ترامب- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ولم يذكر “كونفافرو” تكلفة مليار دولار أمريكي لشغل مقعد دائم في المجلس، وذلك في معرض شرحه لأسباب رفض ماكرون للدعوة، مشيرا إلى سببين: "عند قراءة الميثاق؛ يتضح أنه لا يقتصر على غزة فقط، بينما كان القرار الذي صوّتنا عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستهدف غزة والشرق الأوسط بشكل أساسي". 

وأضاف: "النقطة الثانية هي أنها تثير مخاوف بالغة الأهمية بشأن مدى توافق ميثاق الأمم المتحدة مع الواقع".

وقد لاقت هذه المخاوف صدىً لدى وزيرة الخارجية الأيرلندية، هيلين ماكنتي، التي حذّرت- أمس- من أن الهيئة التي اقترحها ترامب "ستكون لها ولاية أوسع من مجرد تنفيذ خطة السلام في غزة".

وزارة الخارجية الفرنسية ماكرون مجلس السلام ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي إعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

حريق صورة ارشيفية

السيطرة على حريق شب فى شقة بشبرا الخيمة دون أى خسائر بشرية

مخالفات المرور

طريقة الحصول على مخالفات المرور إلكترونيا

المتهمين

القبض على 5 أشخاص من مروجي ومتعاطي الهيروين بالقليوبية

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

فيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد