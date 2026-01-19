إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس بالضفة الغربية

أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الاثنين/، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) بعيار حي في كتفه.

وفي السياق، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت ، وجابت شوارعها، واستولت على مفاتيح عدة مركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.