حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون

مع بداية شهر شعبان، ينظر المسلمون استقبال شهر رمضان بأحب الأعمال إلى الله، حيث يترقب المؤمنون بداية العد التنازلي لأيام رمضان المبارك، ويتساءل عدد كبير منه عن حكم صيام شهر شعبان وهو ما أوضحته دار الإفتاء في إطار بيان الأحكام الشرعية للناس، وفي السطور التالية نتعرف على حكم صيام شهر شعبان كاملا.

حكم صيام شهر شعبان كاملا

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان؛ ليكون بمثابة التمهيد الروحي لرمضان، ومن أفضل ما يتقرب به العبد في هذا الشهر صيام يومي الإثنين والخميس اقتداء بالسنة النبوية المطهرة، وصيام الأيام البيض وهي أيام 13، 14، و15 شعبان ولكن هناك خطأ حذرت من دار الإفتاء.

وأكدت دار الإفتاء، في بيان سابق لها، جواز صيام النصف الأول من الشهر كاملاً دون أي حرج شرعي، مشيرة إلى أن الاستحباب يكمن في التوقف عن التطوع بالصيام بعد انتصاف الشهر، وذلك لمنح الجسد فرصة للاستعداد البدني والروحي الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك بنشاط وحيوية.

وفيما يخص الصيام في النصف الثاني من الشهر، أوضحت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء الصوم بعد يوم الخامس عشر من شعبان، إلا أن هذا النهي ليس عاماً؛ إذ يستثنى منه أصحاب العادات في الصيام، مثل من اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس، أو من يقوم بصيام أيام القضاء الواجبة عليه من رمضان السابق، بالإضافة إلى صيام النذر والكفارات، مؤكدة أن من له ورد منتظم من الصيام لا يشمله هذا النهي.

واستندت دار الإفتاء إلى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، وهو الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

دعاء شهر شعبان

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

* اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم .

* اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

* اللهم استر عورتي و اقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

* اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.