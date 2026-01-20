قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تهبط وسط تصعيد ترامب بشأن جرينلاند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تراجعًا واضحًا عند افتتاح جلسة الثلاثاء 20 يناير 2026، في أعقاب تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند وتهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المعارضة لبيع الإقليم للولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية والتجارية.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 367 نقطة عند افتتاح الجلسة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 نحو 1%.

وأعلن ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن واردات ثمانية أعضاء في حلف الناتو من الولايات المتحدة ستواجه رسوماً جمركية تصاعدية تبدأ من 10% في الأول من فبراير، وترتفع إلى 25% في الأول من يونيو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء غرينلاند. وقد وصف القادة الأوروبيون هذه الإجراءات بأنها "غير مقبولة".

وتأثرت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية وشركات السلع الفاخرة بالهبوط، في حين سجلت أسهم بعض شركات الدفاع ارتفاعًا، وسط توقعات بأن تتيح أسعار الأسهم المتراجعة فرصة للمستثمرين للشراء قبل موسم إعلان أرباح الربع الرابع، بحسب محللين.

وفي الوقت نفسه، تخضع الرسوم الجمركية المقترحة لمراجعة قضائية، وسط ترقب لو صدور حكم المحكمة العليا في الأسبوع المقبل بشأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي استخدمته الإدارة الأميركية لفرض الرسوم.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز منخفضًا بنسبة 0.06% عند 6,940.01 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب متراجعًا 0.6% عند 23,515.39 نقطة، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطًا بنسبة 0.17% عند الإغلاق عند 49,359.33 نقطة، متأثرًا بتصريحات ترامب حول الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية في إيران وجرينلاند.

ويركز المستثمرون هذا الأسبوع على متابعة نتائج أرباح الربع الرابع، لا سيما لشركتي نتفليكس وإنتل، التي تعكس مؤشرات مهمة حول أداء قطاع التكنولوجيا وسوق الذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم المخاطر الاقتصادية والسياسية المتزايدة.

الأسهم الأمريكية العقود العاجله العقود الاجله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

قداس عيد الغطاس

الأنبا عمانوئيل يترأس عيد الغطاس المجيد برعية السيدة العذراء بكوم أمبو بأسوان

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد