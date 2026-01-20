مهلة 10 أيام لواضعي اليد على أراضي الفرافرة قبل الإزالة

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بيانًا دعت فيه المواطنين القائمين بالزراعة الفعلية على أراضي الدولة التي جرى استردادها سابقًا من إحدى الشركات الاستثمارية بحكم قضائي نهائي والتي تبلغ مساحتها 6037 فدانًا، إلى سرعة توفيق أوضاعهم.

وأكد اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن المزارعين المعنيين بهذه الأراضي عليهم التوجه إلى مقر "صندوق استصلاح الأراضي" التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك لسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وتمليكهم للمساحات المنزرعة فعليًّا.



وقال رئيس مركز الفرافرة، إنه جرى تحديد مهلة زمنية محددة للسداد، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026.



وأضاف رئيس مركز الفرافرة، أنه في حال التخلف عن السداد خلال المهلة المعلنة، سيجري اعتبار المتقاعسين مخالفين، وسيجري إدراج أسمائهم ومساحاتهم ضمن أهداف "موجة الإزالات رقم 28" لتنفيذ القانون واسترداد حق الدولة.