مصادرة 214 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة بالغربية

صادرت لجنة تفتيشية من مديرية الطب البيطرى بالغربية، 214 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، بينها منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

حملات بيطرية



وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قادت لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية .



وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 214 عبوة.

ضبط سلع مجهولة المصدر



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.