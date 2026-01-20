غدا افتتاح الدورة الـ5 لملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

كشف غنام غنام مخرج فلسطيني ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المسحر العربي، تفاصيل افتتاح الدورة الـ5 لملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة بالعتبة، وقال إن هذا الملتقى قد بدأ منذ سنوات والدورة الثانية له كانت في مصر عام 2015.

وأضاف غنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب أنه بسبب فيروس كورونا قد توقفت فاعليات هذه الدورة، وأنه الآن يتم العودة من أرض القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأوضح أن معنى الفنون المجاورة تعني الحكي وأن المهرجان سيكون به عروضت كثيرة منها من تونس والجزائر، وضيوف من المغرب والعراق، بالإضافة إلى العروض المصرية والفلسطينينة، فهناك 10 عروض سيتم تقديمها.

وأشار إلى أن مدة الدورة يكون لثلاث أيام، من يوم 21 إلى 23 من الشهر الحالي، وأن ما يميز هذا المهرجان هو العودة بعد التوقف لفترة.