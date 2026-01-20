قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون خسائر.. هزة أرضية خفيفة تضرب نويبع بقوة 3.5 ريختر

صورة أرشيفية لمدينة نويبع
صورة أرشيفية لمدينة نويبع
ايمن محمد

تعرضت مدينة نويبع، صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، لهزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من السكان، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن المحطات 

 القومية لرصد الزلازل سجلت وقوع الهزة في تمام الساعة 07:26 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعلى بُعد نحو 128 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المعهد، أن مركز الهزة كان عند خط عرض 29.0364 شمالًا، وخط طول 34.6073 شرقًا، وعلى عمق 13 كيلومترًا.

وأكد عدد من أهالي مدينة نويبع شعورهم بالهزة الأرضية، مشيرين إلى أنها كانت محدودة الشدة ولم تستمر سوى ثوانٍ قليلة.

وفي السياق ذاته، أفادت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء بعدم تلقي أي بلاغات عن خسائر في الأرواح أو المنشآت نتيجة هذه الهزة الأرضية، مؤكدة استقرار الأوضاع بالمحافظة.

جنوب سيناء نويبع هزة أرضية تضرب دون خسائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

التضامن تطلق جائزة شركاء التنمية السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد