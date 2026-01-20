دون خسائر.. هزة أرضية خفيفة تضرب نويبع بقوة 3.5 ريختر

تعرضت مدينة نويبع، صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، لهزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من السكان، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن المحطات

القومية لرصد الزلازل سجلت وقوع الهزة في تمام الساعة 07:26 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعلى بُعد نحو 128 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المعهد، أن مركز الهزة كان عند خط عرض 29.0364 شمالًا، وخط طول 34.6073 شرقًا، وعلى عمق 13 كيلومترًا.

وأكد عدد من أهالي مدينة نويبع شعورهم بالهزة الأرضية، مشيرين إلى أنها كانت محدودة الشدة ولم تستمر سوى ثوانٍ قليلة.

وفي السياق ذاته، أفادت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء بعدم تلقي أي بلاغات عن خسائر في الأرواح أو المنشآت نتيجة هذه الهزة الأرضية، مؤكدة استقرار الأوضاع بالمحافظة.