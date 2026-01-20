قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البانيه ينخفض لـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد اسعار الدواجن اليوم استقرارا ملحوظا بالأسواق حيث تستقر الاسعار مع اقتراب شهر رمضان 2026 وزيادة الطلب على شراء الدواجن والبيض .

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 يناير بحسب بورصة الدواجن.. 

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء نحو 67 جنيها للكيلو مقابل 68 جنيها أمس، في حين تباع في الأسواق بالنسبة للمواطنين بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو

وتراوحت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» اليوم الثلاثاء بين 90 جنيها بعد أن سجلت أمس 95 جنيها للكيلو لدى بورصة الدواجن، في حين تباع بالأسواق بين 98 و103 جنيهات للكيلو في الأسواق

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات المختلفة بين 102 و122 جنيها.

اسعار الفراخ اليوم 

أسعار أجزاءالدواجن

-سجل سعر كيلو البانيه اليوم  180 جنيهًا للكيلو

-سعر صدور الفراخ 170 جنيهًا للكيلو

-سعر أوراك الفراخ 80 جنيهًا للكيلو

سعر البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأبيض، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، نحو 117 جنيها للكرتونة، بينما سجل البيض الأحمر 127جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض البلدى 135جنيها للكرتونة.

