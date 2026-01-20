قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
الرئيس اللبناني:التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الرئيس اللبناني التزام بلاده الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنفيذ تعهداتها رغم التحديات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وذلك في إطار مسار شامل يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وبسط سلطة الدولة.

إنجاز حكومي في ملف حصر السلاح

وأوضح الرئيس أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذا الملف يمثل حجر الأساس في بناء دولة قوية وقادرة على فرض القانون وحماية الاستقرار الداخلي.

الجيش يفرض سيطرته على جنوب الليطاني

وأشار إلى أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر، مؤكدًا نجاح القوات المسلحة في تطهير المنطقة من السلاح غير الشرعي وتأمينها بالكامل.

تنفيذ المرحلة الأولى رغم الاعتداءات

ولفت الرئيس إلى أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تم تنفيذها رغم الظروف الأمنية المعقدة، موضحًا أن لبنان التزم بالاتفاقات الدولية ولم ينجر إلى التصعيد.

الدولة تحت سلطة واحدة

وأضاف: «نسعى إلى استكمال هذا المسار حتى تعود الدولة اللبنانية كاملة تحت سلطة واحدة»، مشددًا على أن وحدة القرار الأمني والعسكري ضرورة لا غنى عنها.

الجنوب أولوّة أمنية قصوى

وأكد الرئيس أن الدولة ستبذل أقصى جهد لضمان بقاء الجنوب تحت سيطرة الجيش اللبناني حصرًا، بما يحفظ الأمن ويمنع أي تهديد للاستقرار.

استعادة الدور العربي والدولي

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن أولويته الراهنة إعادة لبنان إلى مكانته العربية والإقليمية والدولية، بالتوازي مع ضمان الاستقرار الوطني والتحضير لمرحلة النهوض الشامل للدولة اللبنانية.

