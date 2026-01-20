قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة أولوّية قصوى

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
منار عبد العظيم

أكد الرئيس اللبناني ، أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وبناء الدولة القوية القادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

السيطرة على جنوب الليطاني

وأوضح الرئيس عون، أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر، ونجح في تطهير المنطقة من السلاح غير الشرعي، في خطوة وصفها بالمفصلية على طريق ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الأمن.

تنفيذ المرحلة الأولى رغم الاعتداءات

وأشار إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من حصر السلاح رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدولة التزمت التزامًا كاملًا باتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تنفيذ تعهداتها رغم التحديات الأمنية.

استكمال المسار حتى سلطة واحدة

وأضاف الرئيس: «نتطلع إلى استمرار هذا المسار حتى تعود الدولة كاملة تحت سلطة واحدة»، لافتًا إلى أن بسط سيادة القانون وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية شرط أساسي لأي نهوض سياسي أو اقتصادي.

الجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة

وشدد على أن الدولة ستبذل أقصى جهد لضمان أن يكون الجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة حصريًا، بما يعزز الاستقرار ويمنع تكرار الانتهاكات، ويؤمّن حماية المواطنين.

أولويات المرحلة المقبلة

وأكد الرئيس أن أولويته القصوى ضمان الاستقرار الوطني، بالتوازي مع التحضير لعودة لبنان ونهوضه الشامل، مشيرًا إلى أن الأولوية الراهنة تتمثل في إعادة لبنان إلى مكانته العربية والإقليمية والدولية عبر سياسة متوازنة ومسؤولة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة ماضية في ترسيخ الأمن وبناء الشراكات، وأن الجيش سيبقى العمود الفقري لحماية السيادة وحفظ الاستقرار في مختلف المناطق.

الرئيس اللبناني ملف حصر السلاح الجيش اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

العراقي حيدر عبدالكريم

تفاصيل صفقة حيدر عبدالكريم المرتقبة للنصر.. 500 ألف دولار ونسبة إعادة بيع للزوراء

مصطفي شوبير

إيوبي نجم نيجيريا يكشف تفاصيل حوار مع مصطفى شوبير

دونجا

أحمد حسن: فرص لحاق عبدالله السعيد ودونجا بمباراة المصري في الكونفدرالية ليست كبيرة

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد