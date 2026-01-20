الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر

أكد الرئيس اللبناني أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة الكاملة على منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر، في إطار خطة الدولة الهادفة إلى بسط سيادتها وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا على طريق حصر السلاح بيد الدولة،وفقاً لما أفادت به القاهرة الإخبارية.

إنجاز حكومي في ملف حصر السلاح

وأوضح الرئيس أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل أحد أعمدة بناء الدولة القوية، القادرة على فرض القانون وحماية مواطنيها.

تطهير الجنوب من السلاح غير الشرعي

وأشار إلى أن الجيش اللبناني نجح في تطهير منطقة جنوب الليطاني من السلاح غير الشرعي، وفرض سيطرته الميدانية، بما يعزز الاستقرار ويمنع أي ممارسات تهدد الأمن الوطني.

تنفيذ المرحلة الأولى رغم التحديات

وأكد الرئيس أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حصر السلاح رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن لبنان التزم التزامًا كاملًا باتفاق وقف إطلاق النار، وماضٍ في احترام تعهداته الدولية.

الدولة تحت سلطة واحدة

وأضاف: «نتطلع إلى استكمال هذا المسار حتى تعود الدولة كاملة تحت سلطة واحدة»، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

الجنوب أولوية أمنية

وشدد الرئيس على أن الدولة ستبذل أقصى جهد لضمان بقاء الجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة اللبنانية حصريًا، باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحدود والحفاظ على الأمن.

استقرار داخلي واستعادة المكانة

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن أولويته القصوى ضمان الاستقرار الوطني، إلى جانب التحضير لعودة لبنان ونهوضه الشامل، والعمل على استعادة مكانة لبنان العربية والإقليمية والدولية من خلال دولة قوية ذات سيادة كاملة.