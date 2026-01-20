قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء يشدد على توفير الهدوء للطلاب داخل لجان الإعدادية

مدير المديرية يتابع الامتحانات
مدير المديرية يتابع الامتحانات

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، مع توفير أقصى درجات الهدوء والراحة داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء تربوية آمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد مدير المديرية أهمية منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحان، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية، وذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، لمتابعة سير الامتحانات بلجنتي مدرسة النصر للتعليم الأساسي ومدرسة العبور الإعدادية بمدينة طور سيناء.

وأشار إلى حرص المديرية على تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب والملاحظين وكافة العاملين بلجان الامتحانات بالتعليمات والضوابط المقررة.

وأوضح أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى، بينما يؤدون امتحان مادة الهندسة في الفترة الثانية.

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات أن عدد الطلاب لأداء الامتحانات اليوم بلغ 3642 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3546 طالبًا وطالبة، فيما تغيب 96 طالبًا وطالبة، مؤكدة عدم تلقي أي شكاوى من اللجان على مستوى المحافظة.
 

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 50 لجنة امتحانية لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موزعة بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية غدًا الأربعاء 21 يناير الجاري امتحاني مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

