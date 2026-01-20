للاطلاع على تقرير الطب النفسي.. جنايات الصغير بـ الإسماعيلية تؤجل محاكمة المتـ ـهم في قضـ ـية الصاروخ الكهربائي إلى جلسة 27 يناير

قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بمجمع محاكم الإسماعيلية، تأجيل قضية محاكمة الطفل المتهم بمقتل زميله في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصاروخ الكهربائي الي جلسة 27 يناير.

واستأنفت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية نظر القضية المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا للفصل في الدعوى في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، وسط غياب الأب والأم للمجني عليه لقيامهم بأداء العمرة قبل أيام قليلة.

تقرير الطب النفسي في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية يكشف سلامة المتهم



صرح المستشار محمد حسين الجبلاوي محامي ضحية جريمة الصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية أن تقرير الطب النفسي للمتهم بارتكاب الجريمة خلص إلي أن المتهم شخص في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية وهو ما يجعله مسئولا مسؤولية كاملة عن أفعاله.

وبحسب تقرير الطب النفسي فإنه بعد عرض المتهم علي عدة لجان نفسية في المجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) في القاهرة إداره الطب النفسى الشرعى بأنه ثبت للجنه ان المتهم يوسف. أ .ع لايوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام والمعروفة إعلاميا باسم جريمة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية أي اعراض دالة تشير إلي وجود اضطراب نفسي أو عقلى.

وخلص التقرير إلي أن المتهم لايعاني من اضطراب عقلي أو نقص في الإدراك أو الإختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسئولا مسؤولية كاملة عن الإتهام المنسوب إلية في القضية.

