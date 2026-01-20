متحدث أونروا: هدم مكاتب الوكالة بحي الشيخ جراح تصعيد خطير

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن هدم مكاتب الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة.

وأوضح في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي ينفذها الاحتلال بشكل ممنهج، في محاولة واضحة لتقويض عمل الوكالة وشل قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أبو حسنة أنه لم يعد للوكالة أي مقر رسمي داخل مدينة القدس، نتيجة القيود والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمد إنهاء الوجود المؤسسي لـ"أونروا" في المدينة، في تحدٍ صريح للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مضيفا أن ما يجري لا يستهدف الوكالة فحسب، بل يشكل سابقة خطيرة تمس عمل المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال الحالية تهدف إلى تدمير النظام الدولي متعدد الأطراف، وتقويض أسس العمل الأممي القائم على القانون الدولي.