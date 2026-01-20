أسهل حاجة هدم البيوت.. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها برسالة مؤثرة بعد أزمتها مع عبد المنصف

علقت الفنانة لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة مع زوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة تموج بين الفرح والحزن، وأن كل إنسان معرض للخطأ أحيانًا.

وقالت الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «الحكمة تظهر من قلب الحزن، ومع الوقت نكتشف أن كلنا نغلط، لكن من يتوب ويصحح خطأه هو الأقوى».

وأضافت أن الله دائمًا يفتح باب المغفرة والسماح، مشيرة إلى أهمية المحبة والدعم من الأصدقاء والعائلة.

وأضافت: «أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت، وأقواها الحفاظ على حياتنا ومحاربة أي تهديد لبيوتنا وأولادنا بالحب والسلام». وختمت حديثها برسالة تحفيزية لكل ربة منزل: «حافظي على بيتك وعيلتك بكل قوتك، ولا تدعي أي شخص يهدم بيت العائلة».

وختمت لقاء الخميسي شكرها لكل من دعمها ووقف بجانبها، سواء من الأصدقاء المقربين أو متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحب والدعاء الصادق يضفيان الحياة راحة وسلامًا على القلب.