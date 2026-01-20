صفحات الجماعة الإرهـ ابية تروج فيديو لتعدي شخص على سيدة.. ومصدر أمني يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بتعدى شخص على سيدة وإكراهها على الاعتذار له.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال عام 2021 .. وتم ضبط المذكور فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وتم نشر بيان بالواقعة عبر الصفحة الرسمية للوزارة آنذاك .

وأضاف المصدر أن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر الفيديوهات "القديمة" والادعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإثارة الرأى العام وهو ما يدلل على إفلاسها.





