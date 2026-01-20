بعد مشاركتها بمهرجان القاهرة.. فيلم بيّت الحس لـ ليلى بوزيد في مسابقة برلين السينمائي

تشارك المخرجة ليلى بوزيد في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي بفيلمها التونسي «بيّت الحس».

يذكر أن بوزيد شاركت في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

والفيلم إنتاج مشترك بين شركتي أونيتي (فرنسا) وسينيتيليفيلم (تونس)، ويُعد ثالث أفلام ليلى بوزيد الروائية الطويلة بعد على حلّة عيني (2015) ومجنون فرح (2021).

تدور أحداث «بيّت الحس» حول ليليا التي تعود إلى تونس لحضور جنازة خالها، لتجد نفسها في مواجهة عائلة لا تعرف شيئًا عن حياتها في باريس. وبينما تحاول فكّ لغز الوفاة الغامضة، تنكشف أسرار عائلية دفينة داخل منزل واحد، تتقاسم العيش فيه ثلاثة أجيال من النساء.

يقدّم الفيلم نظرة عميقة وحسّاسة إلى العلاقات العائلية، والذاكرة، والهوية، في فضاء منزلي يتحول إلى مسرح لصراعات خفية بين الماضي والحاضر.

يشارك في بطولة الفيلم آية بوترعة، هيام عباس، ماريون باربو، فريال شمّاري، سلمى بكّار، كريم الرمادي، لسعد الجمّوسي، يونس نوّار، نادية بالحاج، وعبد الكريم بنّاني.





وُلدت ليلى بوزيد في تونس عام 1984، وانتقلت إلى باريس عام 2003 حيث درست الأدب الفرنسي في جامعة السوربون، قبل أن تلتحق بمدرسة الفيميس (La Fémis) لدراسة الإخراج السينمائي.

حصدت أفلامها القصيرة العديد من الجوائز، قبل أن تُخرج فيلمها الروائي الطويل الأول «على حلّة عيني» عام 2015، والذي تم اختياره ضمن الدورة 72 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وحقق نجاحًا عالميًا لافتًا حاصدًا أكثر من 40 جائزة دولية، إلى جانب نجاحه الجماهيري عند عرضه المتزامن في تونس وفرنسا.

وفي عام 2021، قُدّم فيلمها الروائي الطويل الثاني «مجنون فرح» ضمن الاختيار الرسمي لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي.