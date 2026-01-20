قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد مشاركتها بمهرجان القاهرة.. فيلم بيّت الحس لـ ليلى بوزيد في مسابقة برلين السينمائي

ليلى بوزيد
ليلى بوزيد
محمد نبيل

تشارك المخرجة ليلى بوزيد في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي بفيلمها التونسي «بيّت الحس».

يذكر أن بوزيد شاركت في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

والفيلم إنتاج مشترك بين شركتي أونيتي (فرنسا) وسينيتيليفيلم (تونس)، ويُعد ثالث أفلام ليلى بوزيد الروائية الطويلة بعد على حلّة عيني (2015) ومجنون فرح (2021).

تدور أحداث «بيّت الحس» حول ليليا التي تعود إلى تونس لحضور جنازة خالها، لتجد نفسها في مواجهة عائلة لا تعرف شيئًا عن حياتها في باريس. وبينما تحاول فكّ لغز الوفاة الغامضة، تنكشف أسرار عائلية دفينة داخل منزل واحد، تتقاسم العيش فيه ثلاثة أجيال من النساء.

يقدّم الفيلم نظرة عميقة وحسّاسة إلى العلاقات العائلية، والذاكرة، والهوية، في فضاء منزلي يتحول إلى مسرح لصراعات خفية بين الماضي والحاضر.

يشارك في بطولة الفيلم آية بوترعة، هيام عباس، ماريون باربو، فريال شمّاري، سلمى بكّار، كريم الرمادي، لسعد الجمّوسي، يونس نوّار، نادية بالحاج، وعبد الكريم بنّاني.
 

وُلدت ليلى بوزيد في تونس عام 1984، وانتقلت إلى باريس عام 2003 حيث درست الأدب الفرنسي في جامعة السوربون، قبل أن تلتحق بمدرسة الفيميس (La Fémis) لدراسة الإخراج السينمائي.

حصدت أفلامها القصيرة العديد من الجوائز، قبل أن تُخرج فيلمها الروائي الطويل الأول «على حلّة عيني» عام 2015، والذي تم اختياره ضمن الدورة 72 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وحقق نجاحًا عالميًا لافتًا حاصدًا أكثر من 40 جائزة دولية، إلى جانب نجاحه الجماهيري عند عرضه المتزامن في تونس وفرنسا.

وفي عام 2021، قُدّم فيلمها الروائي الطويل الثاني «مجنون فرح» ضمن الاختيار الرسمي لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي.

برلين مهرجان برلين السينمائي ليلى بوزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

الصحة توقع برتوكول تعاون لتنمية الكوادر البشرية ودعم الابتكار في الإدارة الحكومية

مؤتمر الأورام

هتحمل وتمارس حياتها الطبيعية.. خبر سار لمرضى أورام الثدي ببروتوكول علاجي جديد ومجاني

لدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء

لمرضى الأورام .. الغزالي: الاستغناء عن العلاج الكيماوي التقليدي بحلول 2030

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد