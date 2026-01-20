نقابة المهن التمثيلية تنعى الدكتور محمد مرشد

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد مرشد، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة أكاديمية وفنية حافلة بالعطاء.

والراحل كان أستاذًا بمعهد الفنون المسرحية، وأستاذًا بمعهد النقد الفني، كما شغل موقعًا أكاديميًا بارزًا كأستاذ في معهد السينما، وأسهم عبر سنوات طويلة في تخريج أجيال من الفنانين والنقاد وصنّاع السينما، وكان أحد العلامات المؤثرة في التعليم الفني والنقدي في مصر.

وشيِّعت جنازة الفقيد اليوم، على أن يُقام العزاء غدًا الأربعاء بمسجد آل رشدان.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

