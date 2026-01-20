قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

من دافوس إلى المستثمرين.. الخطيب يكشف حصاد الإصلاح وقفزة الثقة في الاقتصاد المصري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC الأمريكية، استعرض خلالها تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وانعكاساته الإيجابية على المؤشرات المالية والاستثمارية.

وأكد الوزير أن التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع، مشيرًا إلى تحقيق زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي الأعلى منذ عام 2005، إلى جانب تراجع العجز التجاري إلى نحو 34 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا، بما يعكس تحسنًا واضحًا في أساسيات الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الخطيب أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا يمثل خطوة مهمة، مؤكدًا أن استراتيجية الحكومة لا تقتصر على خفض الدين فقط، بل تستهدف أيضًا توسيع قاعدة الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 6 و7%، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الدين ومتطلبات النمو.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر سجلت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصري، لافتًا إلى الدور المحوري لبرامج الحماية والدعم الاجتماعي، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» التي تمتد لتشمل جميع قرى الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية.

وحول التضخم والسياسات النقدية، أوضح الوزير أن مصر واجهت تحديات عالمية متلاحقة، من بينها جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات الإقليمية، إلا أنها نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي الوصول إلى معدل يتراوح بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة.

كما أشار الخطيب إلى الدعم الدولي الذي تحظى به مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام مؤخرًا بتحويل مليار يورو ضمن حزمة دعم مالي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد الوزير أن المواطن سيبدأ في الشعور بالتحسن مع تراجع الأسعار، وزيادة الرواتب، وتوافر فرص العمل الناتجة عن الاستثمارات الجديدة، مشددًا على استمرار الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، وإصلاح منظومة الدعم بما يضمن الاستدامة المالية ويعزز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الاستثمار دافوس التنمية الاقتصادية

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

الزكاة

ما حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمد صديق المنشاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: نحن في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة بالعلم والصناعة

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

