البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
اقتصاد

وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان مع Archer Aviation تطوير النقل الجوي الحضري الكهربائي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة Archer Aviation الأمريكية، الرائدة في مجال الطيران الحضري الكهربائي العمودي الإقلاع والهبوط (eVTOL)، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير حلول النقل الجوي المستدام والمبتكر داخل المدن المصرية.
وخلال اللقاء، استعرض وزيرا الاستثمار والمالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف خلق بيئة جاذبة للشركات الأجنبية، كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية لتطوير أنظمة النقل الجوي الحضري، مع التركيز على متطلبات البنية التحتية لمستقبل الطيران، والمشروعات التجريبية المحتملة، والشراكات مع المدن الذكية.
 

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أهمية دمج طائرات eVTOL الكهربائية ضمن البنية التحتية للطيران المصري، بما يشمل المطارات وإدارة حركة الطيران وشبكات النقل، لتعزيز النقل الحضري بكفاءة عالية، وتقليل التلوث والازدحام، ووضع مصر كمركز إقليمي لاختبار وتوسيع حلول الطيران الحديثة. وأكد الوزير أن مصر توفر بيئة استثمارية داعمة للتكنولوجيا المتقدمة، مع حوافز تشجع الشركات الأجنبية على تنفيذ مشروعات تجريبية وتوسيع نطاق حلول النقل المستدام، مع تقديم كافة الأطر التنظيمية والدعم اللازم لتعزيز الابتكار والشراكات طويلة الأجل في قطاع النقل والطيران المتقدم.
من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة Archer Aviation رؤية الشركة لتطوير قطاع النقل الجوي الحضري المستدام في مصر، مشيرين إلى أن طائرات الشركة كهربائية بالكامل، تقلع وتهبط عموديًا مثل الهليكوبتر، مزودة بمحركات ومراوح متعددة، آمنة وسهلة الصيانة وأكثر توفيرًا من الطائرات التقليدية. كما أوضحوا أن الطائرات يمكن أن تحمل حوالي خمسة ركاب لكل رحلة، مع مدى كهربائي يصل إلى 160 كم، بما يعكس قدرة مصر على استيعاب وتطبيق أحدث حلول النقل الجوي الحضري.

