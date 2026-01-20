قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
اقتصاد

مصر وألمانيا توسّعان شراكتهما.. دفعة جديدة للاستثمار في الغاز والطاقة والتكنولوجيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع فرانك فيتسل، سكرتير الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة، ودفع الاستثمارات في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة.
 

وشارك في اللقاء الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات المصرية الألمانية وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول التطورات التي يشهدها قطاع الغاز والبترول في مصر، والإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف، فضلًا عن برامج الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد بدوي، على اهتمام قطاع البترول بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وبحث آليات الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة العنصر البشري. كما أشاد بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني خلال الزيارات المتبادلة العام الماضي، والتي أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدمًا.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة دراسة فرص التعاون ونقل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

البترول سعر البترول مباحثات مصرية ألمانيا

