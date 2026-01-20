مصر وألمانيا توسّعان شراكتهما.. دفعة جديدة للاستثمار في الغاز والطاقة والتكنولوجيا

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع فرانك فيتسل، سكرتير الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة، ودفع الاستثمارات في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة.



وشارك في اللقاء الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات المصرية الألمانية وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول التطورات التي يشهدها قطاع الغاز والبترول في مصر، والإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف، فضلًا عن برامج الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد بدوي، على اهتمام قطاع البترول بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وبحث آليات الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة العنصر البشري. كما أشاد بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني خلال الزيارات المتبادلة العام الماضي، والتي أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدمًا.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة دراسة فرص التعاون ونقل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.