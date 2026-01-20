وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الي جامعة القاهرة لحضور إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، (منحة علماء المستقبل)، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

و تأتى هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبنك المركزي، بهدف دعم الطلاب المتفوقين وذوى الهمم غير القادرين، ومنحهم فرص أكثر تكافؤًا فى التعليم العالى، عبر منحة كاملة تغطى المصروفات الدراسية والإعاشة خلال المرحلة الجامعية، بما يعزز مسارات التفوق ويقلص الفجوة بين القدرة المالية والحق فى التعليم.

وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء منهم وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وحافظ البنك المركزي وزراء سابقين منهم الدكتور محب الرفعي والدكتور رضا حجازي واحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وعدد من رؤساء الجامعات