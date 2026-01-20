رئيس الوزراء: وضعت مصر بقيادة الرئيس السيسي ملف التعليم على رأس أولوياتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على دعم أبنائنا من الطلاب المتفوقين وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية لان الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم والأبقى.

وتوجه مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي، بالشكر لقرينة رئيس الجمهورية على قبولها برعاية المبادرة الوطنية الهامة، وحرصها الدائم على دعم التعليم، ويجسد الدور القيادي للمرأة المصرية لدعم العملية التعليمية في مصر.

وتابع رئيس الوزراء، أن وضعت مصر بقيادة الرئيس السيسي ملف التعليم على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية مصر 2030، مؤكدا انه تم إصلاحات جذرية وشركات وطني هدفها بناء جيل قادر عل الابتكار.