أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
رياضة

هانز فليك يؤكد جاهزية برشلونة لمواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

ظهر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام سلافيا براج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، مؤكدًا جاهزية لاعبيه ورغبتهم في حصد النقاط الست المتبقية في مرحلة الدوري.


ويحل برشلونة ضيفًا على سلافيا براج، مساء غدٍ الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.


وأكد فليك أن الضغط يُعد عنصرًا أساسيًا في البطولة القارية، قائلًا:«هذه هي دوري أبطال أوروبا، الضغط حاضر دائمًا. سلافيا فريق يدافع بشكل ممتاز ويُجيد الضغط، لكننا حصلنا على وقت كافٍ للاستعداد، خاصة أن آخر مباراة لنا كانت في ديسمبر، ونهدف للفوز في المباراتين المتبقيتين وحصد النقاط الست كاملة».

وأشار مدرب برشلونة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها فريقه، موضحًا أن التطور مستمر من مباراة لأخرى، خاصة في ظل صغر سن اللاعبين، مؤكدًا أن الجميع قادر على الوصول لمستوى أعلى خلال الفترة المقبلة.
 
وتطرق فليك إلى تأثير الطقس البارد، مؤكدًا أن الفريق سافر مبكرًا إلى التشيك من أجل التأقلم، وأجرى تدريباته هناك استعدادًا للمواجهة، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد اللاعبين على الدخول في أجواء المباراة بالشكل الأمثل.


موقف شتيجن وباردجي
وحول رحيل الحارس مارك أندريه تير شتيجن، أوضح فليك أن اللاعب أبلغه صباح اليوم بانتقاله إلى جيرونا، مشيدًا بإمكانياته، ومؤكدًا أنه حارس مميز ويستحق فرصة المشاركة المستمرة استعدادًا لكأس العالم.


كما أثنى على أداء لاعبه روني باردجي، مؤكدًا أنه قدم مستويات مميزة عند مشاركته، رغم صعوبة المنافسة في مركزه، في ظل وجود لامين يامال، مشيرًا إلى أن مشاركته أمام سلافيا براج ستُحسم لاحقًا.


جاهزية رافينها وبيدري
وبشأن رافينها، أعرب فليك عن أمله في جاهزية اللاعب للمشاركة في اللقاء، فيما أكد أن بيدري وفرينكي دي يونج يقدمان مستويات مميزة، وأن بيدري بحالة جيدة بعد التدخل القوي الذي تعرض له في المباراة السابقة.



واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن التتويج بدوري أبطال أوروبا يمثل حلمًا دائمًا لكل من يرتدي قميص برشلونة، قائلًا:«الفوز بالألقاب هو الهدف دائمًا عندما تلعب لبرشلونة، ونحن مستعدون لذلك».


كما شدد على صعوبة مواجهة سلافيا براج، واصفًا إياه بالفريق الذي يُجيد الهجوم والمرتدات، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقة برشلونة في قدرته على تحقيق الفوز.

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

