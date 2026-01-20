محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية

اختتم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولته التفقدية لمركز الداخلة، بتفقد سير العمل بمشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس محمود أبو السعود مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة؛ لمتابعة ختام حصاد الدورة الإنتاجية الثانية تمهيداً لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية والأسواق.

واستعرض المحافظ مقومات المشروع المقام على مساحة ١٢ فدان ويضم مشروع استزراع سمكي وصوب زراعية ضمن م بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٥ طنًا من أسماك "البلطي" الطازجة، مشيدًا بتطبيق منظومة الزراعة التكاملية التي تعتمد على إعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري ٥ صوب زراعية متنوعة، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.