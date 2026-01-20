رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة "منحة علماء المستقبل" لدعم المتفوقين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، التي أقيمت برعاية كريمة من السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية الدكتورة انتصار السيسي، وذلك في رحاب جامعة القاهرة، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، وعدد من وزراء التعليم العالي السابقين، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، وصُنّاع القرار، ورؤساء الجامعات المصرية، والقيادات البنكية، ورجال وسيدات الأعمال والمجتمع الأهلي وعدد كبير من الطلاب.

تأتي مبادرة "منحة علماء المستقبل" ـ التي تعد حدثا وطنيا بارزا ـ تجسيدا لاهتمام القيادة السياسية بدعم العقول الشابة، وفي إطار الرؤية الوطنية الطموحة لتعزيز الاستثمار في العقول الشابة ودعم مسار التنمية العلمية المستدامة بمصر، كما تعكس التزام الدولة المصرية بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين الشباب من الحصول على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وصناعة جيل قادر على المنافسة عالميًا.

وتستند فلسفة هذه المبادرة على مبدأ أساسي يتمثل في عدم السماح لأي عائق مادي أن يكون حاجزا يحول دون تطلعات أي طالب أو طالبة مصرية نحو التميز والإبداع؛ حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الاستراتيجي مع البنك المركزي المصري، هذه المنحة التي تعتبر مبادرة وطنية استثمارية؛ بهدف تمويل المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين، وذوي القدرات الخاصة، وتمكين المواهب الشابة القادرة على الإسهام الفعلي في نهضة الوطن.

وفور وصوله لجامعة القاهرة، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التقاط صورة تذكارية جماعية ضمت مجموعة من الطلاب المتفوقين المستفيدين من "منحة علماء المستقبل".

ثم توجه رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة الاحتفالات الكبرى، إيذانا ببدء فعاليات الاحتفالية، التي بدأت بكلمة ألقاها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ثم تضمن الحفل جلسة حوارية مع مجموعة من الطلاب المستفيدين من المنحة، أدارها الإعلامي أسامة كمال، استعرضوا خلالها تجاربهم وطموحاتهم، وكيف ساهمت المنحة في دعم مسارهم الأكاديمي والمهني، وخلال عرض تجاربهم وجهوا الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والبنك المركزي المصري، على إتاحتهما هذه الفرصة العظيمة لهم، والتي تفتح لهم أبواب الأمل والتميز، كما أكد أحد الطلاب من ذوي الهمم أنهم قادرون على تحقيق إنجازات في عدد من المجالات العلمية والأدبية.

وعقب ذلك، ألقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمته عن هذه المبادرة وتفاصيلها، كما ألقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، كلمة حول دور المؤسسات الاقتصادية في دعم الشباب والاستثمار في رأس المال البشري.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتفالية التي تستضيفها جامعة القاهرة – ذلك الصرح العلمي الذي انطلقت من بين أروقته أعظم قصص الإلهام والعطاء – تأتي لتشهد تكريم أولى دفعات المستفيدين من منح المبادرة، وإطلاق آفاق واسعة أمام أبناء مصر نحو تعليم عالي الجودة وفرص عادلة للتميز.