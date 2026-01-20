قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل

حسام الففي   -  
كتب محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من فعاليات لا يقتصر فقط على برنامج منح، بل يعد نموذجًا مهمًا لتنمية التعليم في مصر.

وقال مدبولي خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، "الطلاب هم محور هذه المبادرة، وتحمل مسؤولية دعمهم يتطلب من كل أبناء مصر المشاركة الفعالة"، مؤكدًا أن التعليم هو أساس تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع: "أعبر عن فخري الكبير بكل الطلبة المشاركين في الحلقة النقاشية، أنتم من تعطوننا طاقة إيجابية وتبعثون فينا الأمل لمستقبل أفضل".

فلسفة مبادرة "منحة علماء المستقبل"

وتستند فلسفة مبادرة "منحة علماء المستقبل"، على مبدأ أساسي يتمثل في عدم السماح لأي عائق مادي أن يكون حاجزا يحول دون تطلعات أي طالب أو طالبة مصرية نحو التميز والإبداع؛ حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الاستراتيجي مع البنك المركزي المصري، هذه المنحة التي تعتبر مبادرة وطنية استثمارية؛ بهدف تمويل المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين، وذوي القدرات الخاصة، وتمكين المواهب الشابة القادرة على الإسهام الفعلي في نهضة الوطن.

منحة علماء المستقبل المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الاستثمار

