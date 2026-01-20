مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من فعاليات لا يقتصر فقط على برنامج منح، بل يعد نموذجًا مهمًا لتنمية التعليم في مصر.

وقال مدبولي خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، "الطلاب هم محور هذه المبادرة، وتحمل مسؤولية دعمهم يتطلب من كل أبناء مصر المشاركة الفعالة"، مؤكدًا أن التعليم هو أساس تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع: "أعبر عن فخري الكبير بكل الطلبة المشاركين في الحلقة النقاشية، أنتم من تعطوننا طاقة إيجابية وتبعثون فينا الأمل لمستقبل أفضل".

فلسفة مبادرة "منحة علماء المستقبل"

وتستند فلسفة مبادرة "منحة علماء المستقبل"، على مبدأ أساسي يتمثل في عدم السماح لأي عائق مادي أن يكون حاجزا يحول دون تطلعات أي طالب أو طالبة مصرية نحو التميز والإبداع؛ حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الاستراتيجي مع البنك المركزي المصري، هذه المنحة التي تعتبر مبادرة وطنية استثمارية؛ بهدف تمويل المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين، وذوي القدرات الخاصة، وتمكين المواهب الشابة القادرة على الإسهام الفعلي في نهضة الوطن.