موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إسبانيا تدخل حدادا وطنيا بعد كارثة قطارات الأندلس وارتفاع عدد الضحايا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دخلت إسبانيا، الثلاثاء، ثلاثة أيام من الحداد الوطني إثر حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس جنوب البلاد، والتي أودت بحياة 41 شخصًا على الأقل، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث بين حطام القطارين.

ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث، حيث تحولت عربات عدة إلى كتل من المعدن، في محاولة للعثور على مفقودين قد يكونون عالقين داخل القطارين.

 وأعلنت حكومة إقليم الأندلس أن 39 مصابًا، بينهم أربعة أطفال، يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما يخضع 13 بالغًا للعناية المركزة.

وزار العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا موقع الحادث مرتديين السواد، حيث التقيا بعناصر الإنقاذ وقدما التعازي لأسر الضحايا والناجين.

 كما توجها لاحقًا إلى مدينة قرطبة لزيارة مستشفى الملكة صوفيا الذي يستقبل عددًا من المصابين. وشكّلت هذه الزيارة أول ظهور إعلامي مباشر لموقع الحادث منذ وقوعه مساء الأحد.

وأفادت السلطات بتلقي 43 بلاغا عن مفقودين، فيما جرى التعرف حتى الآن على هوية خمسة من الضحايا بعد تشريح الجثث. وأكد رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو أن العدد النهائي للضحايا سيحسم خلال 24 إلى 48 ساعة.

ووقع الحادث عند الساعة 19:45 مساء الأحد قرب بلدة آداموث، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال ملقة، عندما انحرف قطار فائق السرعة تابع لشركة خاصة كان متجهًا إلى مدريد وعلى متنه نحو 300 راكب، ليصطدم بقطار آخر تابع لشركة السكك الحديد الوطنية “رينفي” كان يسير في الاتجاه المعاكس نحو مدينة هويلفا. وكان القطاران يسيران بسرعة تفوق 200 كيلومتر في الساعة، ويقلّان معًا أكثر من 500 راكب.

وبشأن أسباب الحادث، وصف وزير النقل أوسكار بوينتي ما جرى بـ”الغريب للغاية”، موضحًا أن التصادم وقع على مقطع مستقيم من السكة الحديدية تم تجديده مؤخرًا، وأن عدة قطارات مرت بالمكان نفسه قبل الحادث دون تسجيل أي خلل. وأشار إلى أن التحقيق سيركّز على تحديد ما إذا كان الكسر الظاهر في السكة سببًا للحادث أم نتيجة له.

من جهته، أكد رئيس شركة “رينفي” أن السرعة لم تكن عاملًا في الحادث، وأن الخطأ البشري “مستبعد عمليًا”، مرجحًا أن يكون الخلل ناتجًا عن مشكلة تقنية في عربات القطار أو في البنية التحتية. كما استبعد وزير الداخلية الإسباني فرضية العمل التخريبي، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الكارثة.

إسبانيا حداد وطني في إسبانيا إقليم الأندلس اصطدام قطارين في إقليم الأندلس العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزير الداخلية الإسباني

