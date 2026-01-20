المصريين الأحرار: حضور الرئيس السيسي يعكس ثقل مصر دوليًا ..ولقاء ترامب يعزّز الشراكة الاستراتيجية

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية تمثل رسالة سياسية واضحة ضمن مسار قيادة رشيدة تدرك العمق لطبيعة اللحظة الدولية، وحرصه على التواجد المؤثر داخل دوائر صناعة القرار العالمي.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أن منتدى دافوس تجاوز كونه تجمعًا اقتصاديًا تقليديًا، ليصبح منصة محورية لصياغة التوجهات الدولية وتبادل الرسائل الاستراتيجية بين القوى الفاعلة، مشددًا على أن الحضور المصري يأتي متسقًا مع ثقل الدولة ومكانتها ودورها المحوري في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار حزب المصريين الأحرار إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال المنتدى، يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، ويعكس إدراكًا دوليًا لمركزية الدور المصري في ملفات الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن كونه فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الرؤى تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن النهج المصري في دافوس يتسم بالاتزان ووضوح الرؤية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق دون استقرار، وأن المكانة الدولية تُبنى عبر قرارات مسؤولة ومواقف ثابتة، وهو ما جسدته القيادة السياسية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الحزب، أن مشاركة الرئيس السيسي واللقاءات المصاحبة لها تعكس سياسة مصر الخارجية القائمة على الانفتاح، والنديه، والحوار المتزن، والدفاع الصارم عن ثوابت الأمن القومي، بما يعزز صورة مصر كدولة فاعلة ومسؤولة قادرة على إدارة التوازنات الإقليمية والدولية بحكمة واقتدار.