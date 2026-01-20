وقائع زمن الحصار إلى برليناله في مسابقة Perspectives

يشهد الفيلم الجزائري–الفلسطيني «وقائع زمن الحصار» عرضه العالمي الأول ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، وذلك في مسابقة Perspectives المخصصة للأصوات السينمائية الجديدة والتجارب الجريئة.



الفيلم من إخراج السينمائي الفلسطيني عبد الله الخطيب، ويضم في بطولته نخبة من الممثلين منهم عماد عزمي، سجى كيلاني، إيدير بن عيبوش، حياة أبو سمرة، حمزة محادين، وأحمد زيتوني.



تدور أحداث العمل داخل مخيم لاجئين فلسطينيين تحت الحصار، حيث تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى اختبار قاسٍ للبقاء. في ظل العزلة وندرة الموارد، تُجبر الشخصيات على اتخاذ اختيارات مصيرية تتقاطع فيها ضرورات الصمود مع القيم الإنسانية، كاشفةً عن هشاشة الحياة وقوة الإرادة في آنٍ واحد.



يمثل حضور «وقائع زمن الحصار» في برليناله تميزا سينمائيًا عربيًا يؤكد قدرة السينما الفلسطينية والجزائرية على تقديم سرديات إنسانية عميقة، تنفذ إلى جوهر التجربة الإنسانية بلغة بصرية مؤثرة، وتفتح نقاشًا عالميًا حول الحصار، الكرامة، ومعنى النجاة.

