خبير: فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان تُعد الأخطر والأهم في منطقة الشرق الأوسط

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن العديد من التنظيمات الإرهابية تجد لنفسها موطئ قدم داخل إنجلترا، مشيرًا إلى أن لندن تترك التنظيمات المسلحة والتكفيرية على أراضيها بهدف تأمين نفسها من شرها، وعدم نقل نشاطها إلى الداخل البريطاني.

وأضاف خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن عدد كبير من التنظيمات الإرهابية المسلحة والتيارات التكفيرية تعتبر إنجلترا دولة عادلة بالنسبة لها لذلك يقيمون اعمالهم فيها، في ظل ما وصفه بتسامح السلطات البريطانية مع وجود هذه التنظيمات على أراضيها.

وتابع أن فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان تُعد الأخطر والأهم في منطقة الشرق الأوسط، لما تمثله من ثقل تنظيمي وتأثير مباشر على استقرار الدول.