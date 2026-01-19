الخرباوي عن تصنيف أمريكا للإخوان في مصر منظمة إرهابية: حصار للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية

علق ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ، على قرار الولايات المتحدة الامريكية تصنيف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية.



وقال ثروت الخرباوي في حواره على قناة " المحور"، :" هذا القرار صادر من وزارة الخزانة الامريكية ، ووفقا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي ينص على أنه إذا رأى رئيس الولايات المتحدة أي كيان خارج أمريكا يهدد أمريكا يمكن إدراجه على قوائم الإرهاب ".

وتابع ثروت الخرباوي :" قرار أمريكا بشان فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن له أسباب أمنية لدى واشنطن".

واكمل ثروت الخرباوي :" قرار أمريكا يعتبر حصار لعناصر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية"، مضيفا:" مصر استطاعت في قص ريش جماعة الإخوان الإرهابية ".

ولفت ثروت الخرباوي :" عناصر الإخوان التي تعيش في عدة دول حول العالم محاصرة ".