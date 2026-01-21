قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أفضل العبادات في شهر شعبان غير الصيام.. أزهري يكشف عنها

عبد الرحمن محمد

 تتجلى خصوصية شهر شعبان بوصفه مرحلة إعداد روحي متكاملة تسبق شهر رمضان، وهو ما أكده الشيخ أحمد السيد السعيد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، موضحًا أن هذا الشهر يُعد ساحة واسعة لكل طاعة تُزكّي النفس وتُصلح القلب وتُهيئ المسلم لاستقبال رمضان.

وأوضح الشيخ أحمد، خلال حديثه، أن شعبان لا يقتصر فضله على الصيام وحده، بل يُستحب فيه الإكثار من ذكر الله والاستغفار، والعمل على ترقيق القلوب من خلال تلاوة القرآن الكريم، إلى جانب رد الحقوق إلى أصحابها، وتقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الأرحام، والحرص على الإصلاح بين الناس، وقضاء حوائجهم، فضلًا عن أداء العمرة لمن تيسّر له ذلك.

وبيّن أن المواظبة على هذه الأعمال خلال شعبان تُمكّن المسلم من دخول شهر رمضان بقلب سليم ونفس مهيأة، قادرة على العبادة ومقبلة عليها بمحبة وألفة، لا بتكلف أو مشقة.

فضل شهر شعبان

وتكشف السيرة النبوية عن المكانة الخاصة التي حظي بها شهر شعبان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يكثر فيه من الصيام وقيام الليل، ويتوسع في أعمال البر من صدقات وحسن خلق، ليكون ذلك تدريبًا عمليًا للنفس على الطاعات قبل حلول رمضان.

ويؤكد هذا المعنى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان بكثرة حتى يُظن أنه لا يفطر، ثم يفطر حتى يُظن أنه لا يصوم، مشيرة إلى أنه الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة، وأنه لم يُتم صيام شهر كامل غير رمضان.

ويُعد شهر شعبان فرصة حقيقية لتعزيز العمل الصالح، إذ يُستحب فيه صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، باعتبارهما من الأيام التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله، ويأتي الصيام فيه كتمهيد عملي لعبادات رمضان، وهو ما وصفته لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأنه بمثابة السنة القبلية لصلاة الفريضة، لما له من أثر في تنشيط النفس وتهيئتها لأداء الفرائض بإقبال وخشوع.


 

شهر شعبان مجمع البحوث الإسلامية الأعمال المستحبة السيرة النبوية فضل شهر شعبان أفضل العبادات في شعبان غير الصيام

