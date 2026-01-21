أفضل العبادات في شهر شعبان غير الصيام.. أزهري يكشف عنها

تتجلى خصوصية شهر شعبان بوصفه مرحلة إعداد روحي متكاملة تسبق شهر رمضان، وهو ما أكده الشيخ أحمد السيد السعيد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، موضحًا أن هذا الشهر يُعد ساحة واسعة لكل طاعة تُزكّي النفس وتُصلح القلب وتُهيئ المسلم لاستقبال رمضان.

وأوضح الشيخ أحمد، خلال حديثه، أن شعبان لا يقتصر فضله على الصيام وحده، بل يُستحب فيه الإكثار من ذكر الله والاستغفار، والعمل على ترقيق القلوب من خلال تلاوة القرآن الكريم، إلى جانب رد الحقوق إلى أصحابها، وتقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الأرحام، والحرص على الإصلاح بين الناس، وقضاء حوائجهم، فضلًا عن أداء العمرة لمن تيسّر له ذلك.

وبيّن أن المواظبة على هذه الأعمال خلال شعبان تُمكّن المسلم من دخول شهر رمضان بقلب سليم ونفس مهيأة، قادرة على العبادة ومقبلة عليها بمحبة وألفة، لا بتكلف أو مشقة.

فضل شهر شعبان

وتكشف السيرة النبوية عن المكانة الخاصة التي حظي بها شهر شعبان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يكثر فيه من الصيام وقيام الليل، ويتوسع في أعمال البر من صدقات وحسن خلق، ليكون ذلك تدريبًا عمليًا للنفس على الطاعات قبل حلول رمضان.

ويؤكد هذا المعنى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان بكثرة حتى يُظن أنه لا يفطر، ثم يفطر حتى يُظن أنه لا يصوم، مشيرة إلى أنه الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة، وأنه لم يُتم صيام شهر كامل غير رمضان.

ويُعد شهر شعبان فرصة حقيقية لتعزيز العمل الصالح، إذ يُستحب فيه صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، باعتبارهما من الأيام التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله، ويأتي الصيام فيه كتمهيد عملي لعبادات رمضان، وهو ما وصفته لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأنه بمثابة السنة القبلية لصلاة الفريضة، لما له من أثر في تنشيط النفس وتهيئتها لأداء الفرائض بإقبال وخشوع.



