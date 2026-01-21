بعد 17 عامًا من الانتظار.. «تونا الجبل الجديدة» مشروع تنموي متكامل لإنتاج 10 آلاف طن سكر

في إطار اهتمامه بحل الملفات المتعثرة ومواجهة التحديات التنموية، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة تفعيل مشروع «قرية الظهير الصحراوي – تونا الجبل الجديدة» بالظهير الصحراوي الغربي لمركز ملوي، بعد توقف دام أكثر من 17 عامًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد، وإنشاء مجتمع تنموي متكامل.

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، زيارة ميدانية لموقع المشروع، للبدء فى أعمال الرفع المساحي لأرض المشروع البالغة نحو 2000 فدان، وذلك بمعرفة «مجمع الذكاء المكاني المتقدم»، تمهيدًا لتقسيم الأراضي وتحديد الإحداثيات والبدء في إجراءات التخصيص لعدد 369 منتفعًا ممن تقدموا بطلباتهم منذ عام 2008.

الزراعة الموحدة

وأوضح نائب المحافظ أن المشروع يعتمد على تطبيق نظام «الزراعة الموحدة» لرفع معدلات الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي، مع تخصيص كامل المساحة لزراعة محصول بنجر السكر، في إطار دعم الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى إنتاج نحو 60 ألف طن من البنجر، بما يسهم في استخراج قرابة 10 آلاف طن من السكر الخام كإضافة مهمة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فحسب، بل يستهدف إنشاء قرية نموذجية متكاملة لخدمة المزارعين وأسرهم، تضم وحدة صحية، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومركز شباب، وسوقًا تجاريًا ومخبزًا، ونقطة للحماية المدنية، ليكون المشروع نواة لمجتمع عمراني وتنموي جديد يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة المنيا.