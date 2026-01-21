مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج

حققت روسيا مكاسب غير متوقعة جراء ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية حربها في أوكرانيا، مسجلة أرباحاً بحجم يقارب قيمة الاحتياطيات السيادية التي جُمّدت في أوروبا عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين.

ارتفعت قيمة حيازات بنك روسيا من الذهب بأكثر من 216 مليار دولار منذ فبراير 2022، بحسب حسابات بلومبرغ. وفي الوقت نفسه، امتنع البنك المركزي إلى حد كبير عن إجراء عمليات شراء كبيرة للمعدن أو استخدام احتياطياته الذهبية خلال تلك الفترة، رغم فقدانه إمكانية الوصول إلى الأوراق المالية والعملات الأجنبية التي حُظرت بموجب العقوبات.

في ديسمبر، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو (244 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المحتجزة داخل التكتل.

أصول روسيا المجمدة… كنز بـ300 مليار دولار أم لغم تحت أقدام أوروبا؟

يُعيد ارتفاع قيمة السبائك معظم القدرات المالية التي فقدتها روسيا، حتى وإن لم يُعِد الاحتياطيات المحجوزة. ففي حين لا يمكن بيع أو رهن الأوراق المالية والنقد المجمدين في أوروبا، لا يزال من الممكن تسييل الذهب عند الحاجة.