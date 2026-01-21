قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
شوبير يزف خبر سار: حمزة عبد الكريم في برشلونة والإعلان رسميا خلال ساعات
بالصور

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
أسماء عبد الحفيظ

يُعدّ البيض من أكثر المكونات توافرًا في المطبخ، وغالبًا ما يُستخدم بالطرق التقليدية المعروفة، إلا أن هذا المكوّن البسيط يمكن أن يتحوّل إلى أساس لوجبات مبتكرة وشهيّة لا تخطر على البال. فإذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة وسريعة.

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

 إليكِ سبع وصفات غير متوقعة بالبيض تكسر الملل وتوفّر الوقت، للشيف سارة الحافظ.

1- البيض بالكاري على الطريقة الآسيوية

يُسلق البيض ويُضاف إلى صلصة الكاري مع البصل والثوم وحليب جوز الهند أو القليل من اللبن. طبق غني بالنكهة، يُقدّم مع الأرز الأبيض، ويُحضّر في دقائق.

2- فطائر البيض بالخضروات في المقلاة

يُخفق البيض مع القليل من الدقيق والخضروات المفرومة، ثم يُطهى على شكل فطائر صغيرة في المقلاة. خيار مثالي للإفطار أو العشاء الخفيف.

3- البيض بالجبن والبطاطس المهروسة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

يُخلط البيض مع البطاطس المسلوقة والجبن، ثم يُسوّى في المقلاة حتى يتماسك. وصفة مشبعة ومحببة للأطفال، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء.

4- ساندويتش البيض المتبّل

يُحضّر البيض مع التوابل والبهارات ويُقدّم داخل خبز بلدي أو توست، مع شرائح الطماطم والخس. فكرة سريعة تناسب الأيام المزدحمة.

5- البيض بالطماطم والكمون

طبق بسيط بطعم شرقي أصيل، يُطهى البيض داخل صلصة الطماطم المتبّلة بالكمون والفلفل الأسود، ويُقدّم ساخنًا مع الخبز.

6- سلطة البيض بالزبادي

يُسلق البيض ويُقطّع، ثم يُخلط مع الزبادي والخيار والثوم. وصفة خفيفة ومنعشة، مناسبة للعشاء أو كوجبة صحية.

7- البيض المقلي مع الأرز المتبقّي

يُشوّح الأرز المطبوخ مسبقًا مع البصل والخضروات، ثم يُضاف البيض ويُقلّب حتى ينضج. فكرة ذكية لاستغلال بقايا الطعام وتحضير وجبة كاملة في دقائق.

لماذا يُعد البيض مكوّنًا ذكيًا؟

  • غني بالبروتين ويمنح الشعور بالشبع
  • سريع الطهي وسهل التحضير
  • يدخل في وصفات مالحة وحلوة
  • مناسب لكل الوجبات
