يُعدّ البيض من أكثر المكونات توافرًا في المطبخ، وغالبًا ما يُستخدم بالطرق التقليدية المعروفة، إلا أن هذا المكوّن البسيط يمكن أن يتحوّل إلى أساس لوجبات مبتكرة وشهيّة لا تخطر على البال. فإذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة وسريعة.

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

إليكِ سبع وصفات غير متوقعة بالبيض تكسر الملل وتوفّر الوقت، للشيف سارة الحافظ.

1- البيض بالكاري على الطريقة الآسيوية

يُسلق البيض ويُضاف إلى صلصة الكاري مع البصل والثوم وحليب جوز الهند أو القليل من اللبن. طبق غني بالنكهة، يُقدّم مع الأرز الأبيض، ويُحضّر في دقائق.

2- فطائر البيض بالخضروات في المقلاة

يُخفق البيض مع القليل من الدقيق والخضروات المفرومة، ثم يُطهى على شكل فطائر صغيرة في المقلاة. خيار مثالي للإفطار أو العشاء الخفيف.

3- البيض بالجبن والبطاطس المهروسة

يُخلط البيض مع البطاطس المسلوقة والجبن، ثم يُسوّى في المقلاة حتى يتماسك. وصفة مشبعة ومحببة للأطفال، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء.

4- ساندويتش البيض المتبّل

يُحضّر البيض مع التوابل والبهارات ويُقدّم داخل خبز بلدي أو توست، مع شرائح الطماطم والخس. فكرة سريعة تناسب الأيام المزدحمة.

5- البيض بالطماطم والكمون

طبق بسيط بطعم شرقي أصيل، يُطهى البيض داخل صلصة الطماطم المتبّلة بالكمون والفلفل الأسود، ويُقدّم ساخنًا مع الخبز.

6- سلطة البيض بالزبادي

يُسلق البيض ويُقطّع، ثم يُخلط مع الزبادي والخيار والثوم. وصفة خفيفة ومنعشة، مناسبة للعشاء أو كوجبة صحية.

7- البيض المقلي مع الأرز المتبقّي

يُشوّح الأرز المطبوخ مسبقًا مع البصل والخضروات، ثم يُضاف البيض ويُقلّب حتى ينضج. فكرة ذكية لاستغلال بقايا الطعام وتحضير وجبة كاملة في دقائق.

لماذا يُعد البيض مكوّنًا ذكيًا؟