صحة الإسكندرية تبحث مع وفد أممي استراتيجية خفض الولادات القيصرية

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، برئاسة الدكتورة مها موافي أستاذ بكلية طب القصر العيني ومسؤول برامج الصحة الإنجابية بالصندوق، وضم الوفد الدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة بكلية طب القصر العيني ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة ياسمين بيبرس مسؤول متابعة وتنسيق مشروعات الصحة الإنجابية بالصندوق، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

واستهلت الزيارة بالمرور على وحدة طب أسرة الجمرك، وكان في استقبال الوفد الدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة الجمرك الطبية، حيث تفقدوا أقسام الوحدة المختلفة، وشملت جولة المتابعة غرفة المشورة الأسرية، وغرفة دمج المبادرات، وعيادة تنمية الأسرة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات المتبعة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان بمستوى الأداء والتنظيم داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية، وما لمسوه من التزام واضح من الفرق الطبية، وجودة الخدمات المقدمة، لا سيما في مجالات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة ودمج المبادرات، بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال الزيارة، عقدت الدكتورة غادة نصر لقاءً موسعًا مع عدد من الأمهات، بحضور الميس عفاف محمد مدير إدارة التمريض، حيث جرى التأكيد على أهمية الولادة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل، مع توضيح المخاطر والأضرار الصحية المرتبطة بالولادة القيصرية غير المبررة طبيًا. كما تم فتح حوار مباشر مع الأمهات للاستماع إلى تجاربهن المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتجاربهن مع القابلات.

كما ناقش اللقاء آليات التواصل الفعّال مع القابلات، وضرورة توافر بيانات واضحة ووسائل اتصال مباشرة بهن داخل الوحدات الصحية، بما يسهم في تعزيز دورهن المجتمعي في دعم وتشجيع الولادة الطبيعية.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى مستشفى رأس التين، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد مجدي شحاتة مدير المستشفى، وتم عقد اجتماع مع عدد من القابلات، أكدت خلاله الدكتورة غادة نصر والدكتورة ياسمين بيبرس على أهمية التواصل المجتمعي الفعّال، والدور المحوري للقابلات في نشر الوعي بأهمية الولادة الطبيعية داخل المجتمع.

كما أعقب الجولة اجتماع موسع بحضور الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية، ومديري الإدارات المعنية، وأطباء النساء والتوليد، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز دور القابلات ورفع كفاءتهن، والاستماع إلى مقترحاتهن، بما يدعم تحقيق أهداف الخطة العاجلة للتنمية السكانية، خاصة خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور محمد يحيى بدران أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تواصل تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان والخطة العاجلة للتنمية والسكان، من خلال دعم خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز دور القابلات، ونشر ثقافة الولادة الطبيعية، بما يسهم في خفض معدلات الولادات القيصرية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية للأم والطفل.