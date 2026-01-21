قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
ضوابط رقابية صارمة لتنظيم المنصات الرقمية العاملة بمجال الاستثمار العقاري

ولاء عبد الكريم

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت قواعد تنظيمية واضحة وصارمة لتنظيم عمل المنصات الرقمية العاملة في مجال الاستثمار العقاري.

وأوضح أن هذه القواعد تستهدف ضبط السوق وضمان توجيه المنصات الرقمية نحو دعم الاستثمار العقاري المنظم، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستثمرين.

وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار فوزي إلى أن المطورين العقاريين عقدوا عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة الأطر التنظيمية، والتأكيد على أن الهدف من هذه المنصات هو جذب الاستثمارات الحقيقية وليس توظيف الأموال.

وشدد على أن وضوح آليات التخارج يمثل عنصرًا حاسمًا في التفرقة بين الاستثمار الجاد والممارسات غير المشروعة، مؤكدًا أن وجود مسارات تخارج محددة وشفافة يعزز ثقة المستثمرين في المنصات الرقمية.

وأضاف أن التنظيم الرقابي الصارم يسهم في الحد من المخاطر، ويضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد المهنية، بما يرفع من كفاءة السوق العقاري ويعزز استقراره.

وأكد فوزي أن هذه الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري.

