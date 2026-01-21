ضوابط رقابية صارمة لتنظيم المنصات الرقمية العاملة بمجال الاستثمار العقاري

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت قواعد تنظيمية واضحة وصارمة لتنظيم عمل المنصات الرقمية العاملة في مجال الاستثمار العقاري.

وأوضح أن هذه القواعد تستهدف ضبط السوق وضمان توجيه المنصات الرقمية نحو دعم الاستثمار العقاري المنظم، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستثمرين.

وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار فوزي إلى أن المطورين العقاريين عقدوا عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة الأطر التنظيمية، والتأكيد على أن الهدف من هذه المنصات هو جذب الاستثمارات الحقيقية وليس توظيف الأموال.

الضرائب: التحول الرقمي ساهم في تطوير العمل والتسهيلات الجديدة تدعم القطاع الخاص إجراء القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان

وشدد على أن وضوح آليات التخارج يمثل عنصرًا حاسمًا في التفرقة بين الاستثمار الجاد والممارسات غير المشروعة، مؤكدًا أن وجود مسارات تخارج محددة وشفافة يعزز ثقة المستثمرين في المنصات الرقمية.

وأضاف أن التنظيم الرقابي الصارم يسهم في الحد من المخاطر، ويضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد المهنية، بما يرفع من كفاءة السوق العقاري ويعزز استقراره.

وأكد فوزي أن هذه الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري.