قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عهد «الإفلاس المائي العالمي».. تقرير الأمم المتحدة يحذر من أزمة وشيكة

صورة تعبيرية عن الجفاف
صورة تعبيرية عن الجفاف
القسم الخارجي

حذر تقرير حديث للأمم المتحدة من دخول العالم مرحلة "الإفلاس المائي العالمي"، حيث أدى الإفراط في استهلاك المياه وتلوثها إلى تهديد حياة مليارات البشر. 

وأكد التقرير ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الانهيار الكامل للأنظمة المائية قد يحدث في أي وقت، ما سيكون له تبعات كبيرة على السلام والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي العالمي.

 

الإفراط في الاستهلاك واستنزاف الموارد

أوضح البروفيسور كافيه ماداني، المؤلف الرئيسي للتقرير، أن البشرية تستخدم المياه بوتيرة تتجاوز معدل تجددها الطبيعي في الأنهار والتربة والمياه الجوفية.

العديد من الأنظمة المائية لم تعد قادرة على العودة لمستوياتها السابقة، وهو ما خلق أزمات مائية حرجة تؤثر على نحو 75% من سكان العالم، وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الأربعاء.

ويعيش نحو ملياري شخص على أراضٍ تنهار بسبب استنزاف المياه الجوفية، بينما أنهار رئيسية مثل نهر كولورادو في الولايات المتحدة ونظام موراي-دارلنغ في أستراليا لم تعد تصل إلى البحر.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 70% من المياه العذبة المستخدمة عالميًا تذهب للزراعة، بينما يسعى ملايين المزارعين لإنتاج المزيد من الغذاء باستخدام مصادر مياه متقلصة أو ملوثة أو غير مستقرة. 

كما تؤثر أزمات المياه في دول مثل الهند وباكستان على صادرات الغذاء العالمية، بما في ذلك الأرز.

المدن والأنهار والمجتمعات في خطر

شهدت مدن مثل طهران وكاب تاون وساو باولو وتشيناي أزمات مياه حادة تُعرف باسم "اليوم الصفري"، حين تنفد المياه من المدن. كما ارتفعت النزاعات المائية عالميًا من 20 نزاعًا في 2010 إلى أكثر من 400 نزاع في 2024. 

وحتى المناطق الرطبة والمتوسطة المناخ، مثل المملكة المتحدة، تواجه مخاطر بسبب اعتمادها على استيراد المنتجات الغذائية المعتمدة على المياه.

وأوضح ماداني أن الإفلاس المائي لا يقتصر على ندرة المياه بل يشمل تدمير المخزون الطبيعي مثل المستنقعات وتلوث الأنهار، حيث اختفت مستنقعات تعادل مساحتها مساحة الاتحاد الأوروبي خلال الخمسين سنة الماضية.

وحذر التقرير من أن الاستجابة لهذه الأزمة تتطلب صدقًا وشجاعة وإرادة سياسية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تصميم المؤسسات لتعيش ضمن حدود الهيدرولوجيا الجديدة.

الفرصة للتعاون العالمي

رأى ماداني أن إدارة الإفلاس المائي تقدم فرصة نادرة لتوحيد الدول، حيث يمثل الماء قضية تتفق عليها جميع الأطراف عالميًا، شمالًا وجنوبًا، ويمينًا ويسارًا.

ويجب أن تشمل الحلول تعديل حقوق استخدام المياه لتتناسب مع العرض الحالي، وتحويل القطاعات كثيفة الاستهلاك مثل الزراعة والصناعة عبر تحسين أساليب الري واستخدام المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه وتقليل الهدر في المدن.

وأكد تسيليدزي ماروالا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن الإفلاس المائي أصبح عاملًا رئيسيًا في الهشاشة والنزوح والصراعات، وأن إدارته بعدالة أمر أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي. 

وأضاف خبراء آخرون أن النمو السكاني غير المتوازن وزيادة الطلب على المياه يعزز من هذه الأزمة، مؤكدين أن معالجة النمو السكاني ستكون أكثر فاعلية من تعديل سياسات إدارة المياه التقليدية.

الإفلاس المائي إفلاس الجارديان المياه الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ترشيحاتنا

تصميم سوق الحبشي

محافظ المنيا يطرح تصميمات «سوق الحبشي الحضري» لاستطلاع رأي المواطنين

استمرار اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية بأسيوط

محافظ أسيوط: اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية أولوية لبناء جيل قادر على المنافسة

محافظ قنا

بعد التسريب.. محافظ قنا يوجه بالتحقيق في شكاوى امتحان الهندسة للإعدادية

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد