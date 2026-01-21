اتحاد أمهات مصر: امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في مستوى الطالب المتوسط

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة ورصد ردود أفعال الطلاب حول مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان، إنه بناء على الآراء المرصودة من الطلاب ، جاء امتحان مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة في مستوى الطالب المتوسط، وكذلك امتحان مادة الجبر بمحافظة الإسكندرية جاء مباشرًا، وتضمن بعض الأسئلة من النماذج الاسترشادية، ولم يتضمن أي شكاوى.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الاراء المرصودة أكدت أيضا أن امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة كان متوسطًا، ويحتوي على بعض النقاط للطالب المتميز، ونفس الأمر لمادة العلوم بمحافظة القليوبية

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أنه بالنسبة لامتحان مادة العلوم بمحافظة الدقهلية فقد تباينت الآراء حول مستواه، فبعض الطلاب وصفوه بأنه سهل، بينما وصفه البعض الآخر الامتحان بأنه صعب، ويتضمن نقاطًا كثيرة للطالب المتميز، ويحتوي على بعض الجزئيات الصعبة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الطلاب اكدوا ايضا أن امتحان مادة الدراسات بمحافظة الشرقية كان جيدًا ومباشرًا ولكنه طويل، كما اكد الطلاب بمحافظة البحيرة سهولة امتحان مادة الجبر ومباشرة الأسئلة.

وفي نهاية بيانها ، ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أولياء الأمور بضرورة تشجيع الطلاب على التركيز خلال الامتحانات القادمة، وعدم تشتيتهم، حتى يتمكنوا من الأداء بشكل جيد، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في امتحاناتهم.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والذين قاموا رسميا بتسجيل بيانات استمارة الشهادة الإعدادية 2026 يبلغ 2 مليون و22 ألف و56 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات.