تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
أخبار البلد

الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

تكريم للمتعافين
تكريم للمتعافين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 كرمت وزارة الداخلية ممَثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين من تعاطي المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وسلم اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة واللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين هدايا تذكارية تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل وممثلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .

وشارك في الفاعلية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات المعنية، ورجال الدين الأزهر والكنيسة ،والأستاذ /مدحت وهبه المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان  .

ويأتي تكريم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لنماذج من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان الى التعافي "حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان وخلال عام 2025 تم تدريب أكثر من 8000 متعافى على حرف مهنية في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى ، كما يحرص قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والتصدى للبؤر الإجرامية ومهربي المواد المخدرة.

وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كلمة خلال حفل تكريم المتعافين ، هنأ فيها وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 ،لافتا إلى رجال الشرطة البواسل هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن جبهته الداخلية ،وأن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة في مواجهة الإرهاب معربا عن تقديره بتكريم الأبطال المتعافين من الإدمان من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة 

وأشار "عثمان " الى أن التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ،والإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل عدة  محاور على مستوى التشريعات والسياسات منها المشاركة فى إعداد أول استراتيجية قومية تجمع بين جهود خفض الطلب على المخدرات وخفض العرض، والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية وجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، وتتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة، كما يقدم الصندوق كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال 35 مركز علاجى بـ 21 محافظة والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى تلقي بلاغات عن الاتجار بالمخدرات وإحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

فيما أعرب المتعافون من الإدمان بمراكز "العزيمة" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن سعادتهم بالتكريم الذي قدّمته وزارة الداخلية، ممثَّلةً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيرين إلى فخرهم بهذا التكريم، الذي يجسّد حرص الدولة على تشجيعهم على الاستمرار في مسيرة التعافي، باعتبارهم نماذج ناجحة تمكّنت من التغلب على مرض الإدمان، والعودة للاندماج في نسيج المجتمع، متجاوزين الوصم الاجتماعي، مردّدين قائلين:"كنا نهرب من رجال الشرطة بسبب تعاطي المواد المخدّرة، واليوم يتم تكريمنا بعد التعافي من الإدمان والعودة للاندماج في المجتمع. تحيا مصر… تحيا مصر بقيادتها الوطنية"

وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين تعاطي تعاطي المواد المخدرة

