رئاسة حي جنوب الغردقة: رفع 17 مخالفة إشغال بشارعي شيري والمدارس

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات على حرم الطريق العام، ورفع الإشغالات المخالفة بجميع مدن المحافظة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، شنت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات والتعديات.

وقاد الحملة مساء اليوم "الثلاثاء"، اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة شارعي شيري والمدارس، لمتابعة موقف الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن رفع عدد (17) مخالفة إشغال طريق، بعد رصد قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام، بما يعيق حركة المواطنين والمركبات.

ووجه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات التي تم ضبطها، مشددًا على قسم الإشغالات والمحلات بضرورة التنبيه على أصحاب المنشآت بالالتزام بالمساحات القانونية المحددة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملات والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة، خاصة بمناطق التطوير داخل نطاق الحي، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وظهورها بالشكل اللائق بها كوجهة سياحية عالمية.